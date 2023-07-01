В России говорят «нет», Лукашенко говорит «да»: кому верить?

Контроль за российским ядерным оружием, размещаемым в Беларуси остается у России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС к 55-летию подписания Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО. Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается», — отметил российский замминистра.

В то же время из слов Александра Лукашенко следует, что решение о применении ядерного оружия все-таки будет принимать он.

В частности 27 июня, после вручения генеральских погон, он заявил: «С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич (начальник Генштаба Вооруженных Сил — Первый заместитель Министра обороны Виктор Гулевич. — Прим.) как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия. Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство».

Вчера во время выступления на торжественном собрании в честь Дня независимости он также сообщил, что в Беларуси уже наносят на карты потенциальные цели для ударов. «Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — сказал он.

Потому логично возникает вопрос: если контроль за поставляемым российским ядерным оружием Беларуси не передается, то почему Александр Лукашенко определяет потенциальные цели для ударов и алгоритм его применения?