В России будут судить обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Брянской области

Год назад вблизи села Робчик он организовал взрыв грузового поезда из Республики Беларусь.

Вот что сообщает российский Следственный комитет: «В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации и Украины Сергея Белавина, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности), п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (теракт в составе организованной группы), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства) УК РФ.

По данным следствия, Белавин в 2019 году был завербован представителями Главного управления разведки Украины и за денежное вознаграждение вошел в состав организованной группы под их руководством.

В период с 2019 по 2021 год на территории Украины Белавин прошел обучение террористической деятельности, организованное спецслужбами Украины, где получил навыки обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, управляемыми по радиоканалу, знания о тактике ведения разведки, конспирации, сборе и передаче информации.

После начала Специальной военной операции руководителями спецслужб Украины разработан план совершения на территории Российской Федерации террористического акта Белавиным, который был тщательно проинструктирован, снабжен денежными средствами и специальными средствами связи.

В июне 2022 года Белавин под видом трудовой деятельности прибыл на территорию Российской Федерации, где с помощью участников организованной группы отыскал оборудованный ими тайник со взрывчатыми веществами. Из них он изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением, которое установил на железнодорожный путь вблизи села Робчик Брянской области.

9 июля 2022 года в момент прохождения по указанному участку железной дороги грузового поезда из Республики Беларусь Белавин инициировал взрыв. В результате был поврежден состав и железнодорожное полотно, что привело к прекращению на длительный период движения железнодорожного транспорта на участке. Сотрудники локомотивной бригады не пострадали.

После совершения преступления Белавин попытался скрыться, но был задержан благодаря слаженной работе представителей правоохранительных органов России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».