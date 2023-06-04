В Рогачевском районе опрокинулась маршрутка: пять пострадавших

В воскресенье, 4 июня, на автодороге М-5 Минск – Гомель в Рогачевском районе потерпело аварию маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter, есть пострадавшие, сообщили в МВД Беларуси.

По предварительной информации, 36-летний водитель маршрутки на 191-м километре указанной автодороги не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль несколько раз перевернулся.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира в возрасте от 29 до 42 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются причины ДТП.