В Пуховичском районе мужчина утопил знакомую в колодце

Сообщение об этом происшествии поступило в МЧС 17 июля: женщина упала в колодец в городском поселке Руденск. Спасатели извлекли тело 39-летней женщины без признаков жизни.

Теперь Следственный комитет сообщил подробности.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и специалисты УГКСЭ по Минской области. Был проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, изъяты объекты и предметы. В ходе проведения проверки, следователи установили, что смерть женщины носит криминальный характер.

По предварительной информации, накануне погибшая вместе с хозяином дома и жителем агрогородка Дричин пили спиртные напитки. Во время возникшего конфликта, мужчины стали выгонять женщину. Оказавшись во дворе дома, гость схватил ее за одежду, насильно потащил к находящемуся во дворе колодцу и сбросил в него, а сам пошел в магазин за «добавкой».

Пуховичским районным отделом Следственного комитета в отношении 38–летнего жителя агрогородка Дричин возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время подозреваемый задержан, ранее он привлекался к уголовной ответственности и недавно освободился из мест лишения свободы.