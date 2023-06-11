В программе у Андрея Малахова все чаще снимаются белорусы. Как они туда попадают?

Заведующий сектором по обслуживания населения центра культурно-досуговой деятельности Октябрьского района Гомельской области Мария Борисенко в конце мая побывала на съемках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В Москву после неожиданного приглашения принять участие в популярном шоу Мария Евгеньевна отправилась месте с дочерью Татьяной. Мария и Татьяна признаются, что сразу не поверили предложению редактора программы, решили, что это пишут мошенники.

Мария Евгеньевна показывает переписку, где журналистка представляется, показывает свое удостоверение и приглашает нашу землячку приехать в Москву. От Марии в ответ было молчание, на что настойчивая редактор снова и снова писала, что все это правда.

— Я не поверила ни на секунду словам в мессенджере от какой-то незнакомки. Где мы, а где программа «Привет, Андрей!»? – со смехом рассказала Мария Евгеньевна своей районке. Хотя в ту минуту ей точно было не до веселья. – Сообщения я показала дочке, которая тоже им не стала доверять. Но она решила пообщаться с настойчивой девушкой, задала уточняющие вопросы, предложила той позвонить. Начались звонки и объяснения, что это все правда, что очередная программа «Привет, Андрей!» будет посвящена поэту, автору любимых многими песен Андрею Дементьеву, которому летом исполнилось бы 95 лет. Оказывается, в ютубе есть одноминутное видео, где я пою песню Дементьева «Признание». И редакторам показалось, что я подхожу для их программы, нашли мои контакты и написали. Я долго отнекивалась, говорила, что лучше приеду летом, но меня никто не слушал. Говорили, что такого шанса больше не будет и нужно соглашаться. Вторым неожиданным моментом было то, что ехать в Москву нужно было уже в понедельник, а мне позвонили в субботу. Представляете, за один день собраться и отправиться в Москву! Спросила, можно ли приехать на съемки с дочкой, я боялась в такую дальнюю дорогу ехать одна. Нам разрешили. А еще меня поддержал муж, который, к слову, эту программу постоянно смотрит. Он и сказал нам: «Конечно, нужно съездить». Мы и поехали, сразу до Минска, а оттуда на поезде до Москвы. Кстати, все билеты нам оплатила принимающая сторона. Не поверите, но по дороге все еще сомневалась, не верила, что это с нами происходит. Всякие мысли о мошенниках лезли в голову. Когда приехали в Москву, на вокзале увидели мужчину с табличкой «Россия 1», спросили у него, кого он ждет, он ответил: «Марию Борисенко».

Рассказывая о своей поездке, Мария Евгеньевна не переставляла удивляться, что на такие известные шоу могут приглашать совершенно обычных людей и что с ней могло произойти такое приключение. В Москве Марию и Татьяну заселили в гостиницу, где они могли отдохнуть и привести себя в порядок после дороги, а затем провели на съемки. Как рассказывают наши землячки, в павильоне царила довольно дружелюбная атмосфера, все редакторы были заняты своими делами и выполняли конкретные задачи. Заранее предполагалось, что Мария Борисенко исполнит песню «Признание» под «плюсовую» запись.

– Я была спокойна, что «вживую» петь не придется, но во время репетиции мне предложили исполнить композицию самой. Режиссер после нескольких секунд прослушивания сказал, чтобы я во время съемки шоу пела под «минус», то есть сама. Конечно, я растерялась и разволновалась. На нашей районной сцене переживаешь, а тут все совершенно незнакомое, – делится своими впечатлениями Мария Евгеньевна. Кроме волнительных минут ожидания испытать пришлось и приятные моменты. Мария оказалось в одной гримерке с Ангелиной Вовк, которая честно призналась, что очень любит Беларусь.

— В своей любви к нашей стране призналась и Лариса Рубальская. Мне удалось с ней поговорить, сказать, что очень люблю ее творчество. К слову сказать, все артисты, в том числе Андрей Малахов, вели себя дружелюбно, как обычные люди. Они искренне улыбались, с удовольствием фотографировались и давали автографы, – вспоминают Мария и Татьяна.

— Я в студии находилась в качестве зрителя, поэтому только наблюдала за процессом съемки, а он длился около трех часов. Скажу, что нам со зрительных мест не все было слышно, о чем говорили гости за столом. Я переживала за маму, поддерживала ее. Обрадовалась, когда она начала петь и к ней в центр зала вышел Андрей Малахов. Кстати, зрителям запрещено было использовать телефоны. Сфотографировались мы уже только после съемок, но я тоже соглашусь, что все звезды вели себя скромно, с уважением относились к простым людям. Это было приятно, – дополняет Татьяна.

Наши землячки еще не знают, когда будет эфир программы и какие именно кадры оставят в итоге. Все-таки съемки длились долго, гостей программы было много. Андрей попросил Марию рассказать о семье и вспомнить, как в детстве они пели песни Андрея Дементьева.

— Все как было на самом деле, так я и рассказывала. Нас в семье пятеро детей, папа играл на гармони, мама пела, а мы подпевали. И песня Дементьева «А на карте города нет пока. Вместо крыши – белые облака» как раз была в нашем репертуаре. Я ее пела только в детстве. И как раз за столом на программе все гости должны были вместе исполнить именно эту композицию, в памяти всплыли слова, гитарист Александр Бардин подыграл. Думаю, получилось неплохо. Рассказала я и том, что работаю заведующим автоклубом, что мы ездим по малым населенным пунктам и поем для людей песни для души, дарим радость и хорошее настроение, — делится подробностями съемки Мария Евгеньевна.

Быстрая и даже молниеносная поездка завершилась. Мария и Татьяна еще некоторое время находились под большим впечатлением. Не верилось, что буквально за два дня они успели побывать в Москве на съемках телевизионного шоу и вернуться обратно домой.

– Как будто это было не с нами, – говорят женщины, о поездке им напоминают фотографии и яркие впечатления. – Мы рады, что оказались на телевидении, увидели эту кухню своими глазами, получили опыт и интересные знакомства. Будем ждать эфир программы.