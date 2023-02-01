В Праге протестовали курьеры

Акция протеста курьеров службы доставки готовых блюд из ресторанов Wolt состоялась сегодня утром. В ней приняли участие несколько десятков сотрудников компании.

Сообщается, что Wolt в одностороннем порядке изменил систему премирования курьеров, в результате чего доходы большинства из них разом сократились на 20%. А с учетом актуальной высокой инфляции, благосостояние многих сотрудников сервиса просело сразу на 50%.

Курьеры демонстративно сложили свои термосумки у памятника Святому Вацлаву. Некоторые из них также принесли транспаранты с надписями «Курьер – это не раб», «Wolt = нищета», «Курьеры – не овцы» и другими.