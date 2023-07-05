В Польше перевернулся автобус с белорусами, которые ехали в аэропорт

Автобус, который перевозил белорусов, перевернулся в Польше, рассказала журналистам представитель полиции Бяла-Подляски Барбара Сальчиньская-Пырхла.

Она уточнила, что происшествие случилось около шести утра по местному времени (семи утра по минскому) недалеко от границы с Беларусью, в Тересполе.

В автобусе было 49 пассажиров и водитель, все они самостоятельно покинули салон. 11 человек были доставлены в больницу в Бяла-Подляске для обследования, среди них двое детей, еще 17 пассажирам помощь оказали на месте, рассказала Сальчиньская-Пырхла.

Автобус следовал из Беларуси в Модлин – аэропорт под Варшавой.

Известно, что водитель был трезв.

Консул Беларуси в Бяла-Подляске Владислав Халло сообщил, что рейс с белорусским гражданами осуществлял польский перевозчик.

Дипломат рассказал, что сейчас в больнице четыре человека. Самому младшему из них 14 лет, но в экстренной помощи никто не нуждается.

«Этих четырех человек диагностируют на предмет того, могут ли они продолжить дальше путь», – добавил белорусский консул.

При этом он заверил, что в случае необходимости оказания экстренной помощи белорусских граждан оперативно доставили бы в Брест, который расположен рядом с Тересполем.

В настоящее время пассажиры автобуса ожидают отправления в аэропорт Модлин возле польской столицы на другом автобусе польского перевозчика.

Польская полиция занимается выяснением всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.