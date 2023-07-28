В Польше объявили о намерениях вдвое увеличить свою армию

В правительстве Польши заявили, что восстанавливают воинские части в армии и создают новые, чтобы увеличить ее численность почти вдвое. Об этом заявил вице-премьер Ярослав Качиньский во время визита в город Кодень в Люблинском воеводстве, что у границы с Беларусью.

По его словам, в польской армии, которая ранее состояла из трех дивизий, теперь их будет шесть. А впоследствии может появиться дополнительная дивизия.

«Одной из главных задач, возможно, даже главной задачей государства… является защита безопасности. Безопасности во всех измерениях», – сказал Качиньский.

Он добавил, что власти занимаются укреплением границы с Беларусью, в частности, возводят заборы и устанавливают «всевозможные электронные устройства» для защиты границы.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что в состав Войска Польского после 18-летнего перерыва возвращается ракетно-артиллерийское подразделение. Перед этим он сообщал, что Польша создаст саперный батальон и развернет его в городе Августов недалеко от границы с Беларусью.