В Полоцке кикбоксер до смерти избил случайного прохожего

33-летнему жителю Полоцка назначено суровое наказание за избиение до смерти случайного прохожего. Подробности «Витебским вестям» рассказала старший помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Шебеко.

Главный герой истории некоторое время занимался кикбоксингом, участвовал в соревнованиях. В тот день спортсмен-любитель, выпив алкоголь, возвращался домой. Около пешеходного перехода по улице М.Богдановича мужчине показалось, что пожилой прохожий некорректно повел себя в отношении девочки-подростка.

Обвиняемый, как пояснила Татьяна Шебеко, сделал прохожему замечание и ударил его по щеке. В последующем конфликт продолжился на улице возле отделения одного из банков. В ходе перепалки спортсмен-любитель нанес потерпевшему два удара в голову, от которых пожилой мужчина упал на тротуарную плитку, ударившись затылком. Очевидцы вызвали милицию и скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя две недели умер от полученных телесных повреждений.

Свою вину фигурант дела не признал, однако суд вынес приговор на основе представленных гособвинением доказательств, включая записи с камер уличного видеонаблюдения.

Полочанин приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить в счет материальной компенсации морального вреда 30 тысяч рублей супруге погибшего. Обвиняемый не согласился с решением суда и обжаловал приговор.