Метеостанция Бэдуотер-Бейсин в Долине Смерти в США (штат Калифорния) между полуночью и часом ночи 17 июля зафиксировала самую высокую температуру в истории для этого времени суток – 48,8 градусов Цельсия.

Эти показатели являются предварительными и пока не подтверждены официально. Однако эксперты уверены, что температура воздуха действительно достигла рекорда.

Долина Смерти считается одним из самых жарких мест на Земле. Здесь была зафиксирована самая высокая температура в истории – 56,7 градусов Цельсия (10 июля 1913 года).

Сейчас это место претендует на новые климатические рекорды. Эксперты прогнозируют, что июль 2023 года может стать самым теплым месяцем за 120 тысяч лет, сообщает New Scientist.

Ученые связывают экстремально высокие температуры с антропогенным изменением климата. Аномальная жара царит не только в Северной Америке, но и в Европе. Так, новые температурные рекорды установлены в Италии и Франции.