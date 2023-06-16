В Подмосковье начнут производство сладостей белорусской компании «Юнивест»

Соглашение о строительстве транспортно-логистического комплекса и производства продуктов питания сегодня подписали на ПМЭФ-2023 губернатор Московской области Андрей Воробьев и коммерческий директор компании Вячеслав Ходоренко .

Белорусская компания «Юнивест» под собственной торговой маркой будет выпускать в Подмосковье сладости.

«Мы подписали соглашение, которое позволит привлечь более 2 миллиарда рублей инвестиций и создать не менее 350 рабочих мест. Проект связан с дистрибуцией и производством кондитерских изделий, поэтому будут востребованы инженеры, кондитеры, логисты, упаковщики, фасовщики, механики, электрики.

«Юнивест» планирует выпускать в Лыткарино то, что так любит наша ребятня, да и взрослые тоже – карамель, конфеты и шоколадную продукцию», — цитирует Воробьева пресс-служба правительства Московской области.