В Перу ввели общенациональный режим ЧС из-за роста случаев синдрома Гийена-Барре

Заболевшие теряют чувствительность и работоспособность конечностей.

Власти Перу ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения из-за роста числа случаев синдрома Гийена-Барре. Об этом пишет газета El Peruano.

По словам главы Минздрава Перу Сесара Васкеса Санчеса, введение режима ЧС позволит закупить иммуноглобулины, которые используются для лечения заболевания, но находятся в дефиците из-за высокой стоимости. Власти страны закупят 5 тысяч ампул препарата — этого должно хватить на два года, рассказали в ведомстве. Режим ЧС продлится три месяца.

Синдром Гийена-Барре характеризуется поражением иммунной системы человека его собственными периферическими нервами.

Это может привести к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах и руках, так как затрагиваются нервы, контролирующие движения мышц и передающие болевые, температурные и осязательные ощущения. Болезнь может возникнуть у людей любого возраста и часто предшествует инфекция, будь то бактериальная или вирусная. Также развитию этого синдрома могут способствовать вакцинация или хирургическая операция.