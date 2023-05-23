В Орше мужчина обиделся на слова знакомой и перерезал ей горло

В Оршанском районе следователи разбираются в обстоятельствах жуткого убийства.

По данным Следственного комитета, на который ссылается программа «Зона Х», вечером 19 мая к соседям пришел 58-летний мужчина, чтобы вернуть им имущество. В ходе беседы он сказал, что убил подругу.

Утром соседи решили проверить слова гостя, отправились домой к потенциальной жертве. И в одной из комнат обнаружили тело женщины, горло было перерезано. На место вызвали скорую и правоохранителей.

Позже эксперты насчитают на шее убитой не менее 6 ран. Фигурант рассказал следователям, что якобы услышав от приятельницы обидные слова, разозлился и взял нож.