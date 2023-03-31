«В операционных мыши ползают». В ближайшее время медицину встряхнут «так, что пыль посыплется»

Правда, в каких именно больницах обнаружили мышей, А.Лукашенко во время послания не конкретизировал.

«Я часто приводил пример, когда я прихожу в ведущие клиники. У Олега Руммо был, спрашиваю у его заведующих, лучших врачей: скажите, а какая у вас зарплата? Я же, помните, устанавливал от районной больницы до наших медицинских центров в свое время зарплату. Если ты высочайшей категории врач и можешь совершать любые операции, вплоть до трансплантации, — так ты и получать будешь хорошие деньги. И этот врач — один, второй, — мнутся. Даже мне ничего не говорят. Я говорю, я не для того, чтобы публично сказать. И сейчас не скажу эти тысячи долларов. Они мне говорят: «Александр Григорьевич, все нормально, не волнуйтесь, хорошо».

А вот сейчас группа работает, которую я направил по ФАПам, участковым и районным больницам. В некоторых больницах, как я приводил пример, двери перекошены и не закрываются в операционную. В операционной мыши ползают. Это что такое? Это кто виноват? Вы кого ждете? Вы Лукашенко ждете, что он придет вам там дверь эту вставит? Да не ждите. Это вина главного врача и того коллектива. А все хотите зарплату в 5 тысяч долларов. Так нигде этого нет. Каждый получает столько, сколько он сможет сегодня заработать».

Что еще было сказано про медицину?

«Важнейшая задача здравоохранению — четкая работа на раннее выявление факторов риска заболеваний, а значит их предупреждения. Все должны проходить обязательную диспансеризацию. Это ответственность не только врачей, но и каждого из нас!»

«Только за 2022 год мы ввели в эксплуатацию 29 объектов здравоохранения. Создали и обеспечили всем необходимым межрайонные центры!»

«На особом контроле — производство белорусских лекарственных препаратов. Их долю необходимо постоянно повышать, ассортимент расширять. Такие же требования к отечественным технологическим инновациям и оборудованию».

«Я знаю, что некоторые начальники в Минздраве, главврачи и другие наши светила умеют вертеться вокруг начальников. Благо, вокруг меня не вертятся. Но я наведу порядок. Если кто-то из руководства неисправимо болен — будем лечить, но без портфелей! Поэтому думайте, надо шевелиться…»

«Ведь многое можем. Я уже не говорю про пересадку органов, протезирование. Чего стоит ДНК-вакцина для лечения опухоли головного мозга и лимфомы у детей. Более 20 деток уже проходят эту терапию и получили шанс на выздоровление. Вместе с россиянами разработали и успешно применяем спинальные системы для хирургического лечения

тяжёлых деформаций и повреждений позвоночника. Безусловно, эти и другие разработки должны внедряться и максимально использоваться. И в больших городах, и в районных центрах. Как и все объекты здравоохранения страны должны быть образцом комфорта и стерильности. Губернаторы и министр обязаны держать этот вопрос на жесточайшем контроле.

Особое внимание нашим маленьким гражданам. Для них необходимо создавать самые комфортные условия!»