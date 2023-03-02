В ООН призывают страны полностью отменить или существенно ограничить применение смертной казни

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал все страны ввести мораторий на смертную казнь и начать принимать меры, направленные на ее полную отмену.

В Совете ООН по правам человека прошла дискуссия по вопросу применения высшей меры наказания.

Организация Объединенных Наций всегда выступала против смертной казни и что право на жизнь закреплено во Всеобщей декларации прав человека, которой в этом году исполняется 75 лет.

«Применение государством смертной казни – самого сурового и необратимого наказания – крайне трудно согласовать с принципом человеческого достоинства и правом на жизнь», – сказал главный правозащитник ООН.

Он сообщил, что уже 170 стран прекратили применение смертной казни, в частности потому, что ее использование не имело сдерживающего эффекта и никоим образом не способствовало повышению безопасности общества.

Тюрк также отметил, что в истории человечества высшая мера иногда использовалась в случаях, когда люди обвинялись в совершении преступлений, которые – в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах – не могут считаться уголовными, такие как прелюбодеяние, инакомыслие, «колдовство» или вероотступничество. В 11 странах и в наши дни смертная казнь грозит «виновным» в так называемых «религиозных преступлениях», супружеских изменах и однополых половых актах.

Страны, подчеркнул Верховный комиссар, должны как минимум ввести серьезные ограничения на применение смертной казни. Высшая мера может использоваться только в случае совершения убийства и только когда обвиняемому гарантируется справедливое судебное разбирательство при строгом соблюдении всех процессуально-правовых норм, отметил Тюрк.

Азалина Отман Саид, министр юстиции и институциональных реформ Малайзии, заявила, что Малайзия движется к отмене смертной казни. В настоящее время высшая мера в Малайзии применяется по 11 статьям, за которые предусмотрена смертная казнь, включая убийство, терроризм, ведение войны против государства и применение огнестрельного оружия.

В июне 2022 года смертная казнь была отменена как обязательное наказание за такие преступления, что, по словам министра, является шагом в нужном направлении.

В дискуссии также приняла участие Сара Белал, исполнительный директор проекта «Правосудие в Пакистане». Она рассказала, что в стране около 4000 человек приговорены к смертной казни, высшая мера применяется по 30 статьям. Путь каждой страны к отмене или соблюдению международных стандартов в отношении смертной казни привязан к социокультурному контексту, отметила она.

Некоторые из участников дискуссии подчеркнули, что международное право не запрещает смертную казнь и что по этому вопросу в целом отсутствует консенсус, при этом в разных странах существуют свои культурные и религиозные особенности, и все государства имеют право определять свое собственное законодательство.

Другие делегаты отметили, что ни одно государство не должно использовать смертную казнь для наказания представителей оппозиции и запугивания населения с целью пресечения инакомыслия.