В ОАЭ заявили о переходе мира к новой энергетике

Мир должен перейти на возобновляемые ресурсы к 2050 году.

«Необходимо ускорить темпы перехода к возобновляемым источникам энергии и удвоить их долю до 2/3 мировой энергии к 2030 году и до 100% к 2050 году», – заявил министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Ахмад Аль Джабер.

По его словам, эту нужно сделать из-за негативных последствий изменений климата и последствий пандемии, которые оказывают влияние на логистические цепочки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш добавил, что возобновляемые источники энергии являются гарантией энергетической безопасности. По его словам, государствам необходимо заключить международное соглашение о сотрудничестве по данной теме в ближайшие 10 лет, чтобы ускорить продвижение повсеместного использования возобновляемых источников энергии.

Ранее Султан Аль Джабер отметил, что длительное недоинвестирование в нефтегазовую отрасль привело к тому, что нынешняя сложная ситуация выглядит еще хуже.

По его словам, энергетический ландшафт претерпевает шторм из-за нарушения цепочки поставок, хрупкой геополитики, роста инфляции и процентных ставок, что усложняет инвестиции — мировая экономика находится «на острие ножа», идут дискуссии о том, будет ли рецессия.

«Если мы обнулим инвестиции в углеводороды, это приведет к естественному снижению добычи, и мы будем терять 5 млн б/с нефти каждый год по сравнению с текущим уровнем. Это сделает шок, который мы испытываем в этом году, небольшим тремором, — сказал он. — А мы выучили, что энергобезопасность является основополагающей для всех видов прогресса – экономического, политического, социального и климатического».

Министр отметил, что к 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, и поставки энергии нужно будет увеличить на 30%, поэтому миру нужны все решения – и это не только нефть, газ, солнце, ветер, атом или водород – нужно все вместе.