В ОАЭ ожидают двузначного увеличения заработной платы

Рынок труда в Объединенных Арабских Эмиратах сталкивается с нехваткой соискателей, в связи с чем работники ожидают повышения своих заработных плат как минимум на 10% в 2023 году. Как показывают данные руководителей рекрутинговой отрасли, работающие сотрудники в конце 2022 года увеличили свои аппетиты в два раза по сравнению с началом того же года.

Из-за нехватки квалифицированной рабочей силы заработная плата в новых вакансиях на 20% превышает существующую. Если в начале года пассивные кандидаты рассчитывали на повышение оплаты труда на 10-15%, то сегодня при смене места работы они требуют на 25-30% больше.

Компания Nadia Global прогнозирует увеличение заработной платы на 10% в 2023 году по сравнению с 5% в прошлом году. Такое увеличение произойдет впервые с 2008 года. Опрос, проведенный порталом вакансий Bayt и YouGov, показал, что 53% работников в ОАЭ ожидают повышения зарплаты в 2023 году.

57% респондентов из ОАЭ рассказали, что их текущий пакет заработной платы состоит из базовой ставки и пособий, а у 26% — только из базовой заработной платы. Около 30% сотрудников заявили, что их компания оплачивает сверхурочную работу.

В числе самых привлекательных бонусов для работников – ежегодные авиабилеты домой, личная медицинская страховка и щедрые чаевые. Работодателям рекомендуется искать альтернативные методы поощрения и признания сотрудников, а также пересмотреть жилищные и транспортные пособия.

С 1 января 2023 года в Объединенных Арабских Эмиратах открыли подписку на участие в программе страхования по безработице. В соответствии с новой схемой граждане и резиденты ОАЭ получают право на выплаты денежных компенсаций в течение трех месяцев со дня потери источника дохода.

Министерство кадровых ресурсов и эмиратизации призвало всех желающих – работников государственного и частного секторов – оформить подписку на участие в программе. Это можно сделать на сайте министерства, в смарт-приложении iloe, через банкоматы или киоски Al Ansari Exchange.

Всем, кто временно останется без работы, будет выплачиваться компенсация до момента нового трудоустройства, при соблюдении ряда условий. Так, ежемесячная компенсация будет составлять 60% от оклада работника, но не более 20 тысяч дирхамов в месяц.