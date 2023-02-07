​В ОАЭ объявили о серьезных визовых изменениях

Они коснутся представителей всех национальностей.

Федеральное управление по идентификации, гражданству, таможенной и портовой безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ICP) запустило новую интеллектуальную услугу, позволяющую иностранцам продлевать на 60 дней выданные им визы любых типов.

Уточняется, что воспользоваться такой услугой можно однократно, перед въездом в страну. Сбор за продление срока действия визы составляет 200 дирхамов. Продлить срок действия визы могут заявители, чей паспорт остается действительным еще как минимум три месяца.

При этом они не должны находиться на территории ОАЭ. Воспользовавшиеся интеллектуальной услугой получат электронные письма с подтверждением продления визы. Отмечается, что подать заявку также можно в центрах печати и обслуживания клиентов на территории страны.

Электронная заявка может быть отклонена при предоставлении неполных данных или неполного комплекта документов. При этом заявителю, чья заявка была отклонена, вернут сумму сборов. Уточняется, что визы могут продлить те, кто не может въехать в ОАЭ до истечения срока действия разрешений на въезд.

Ранее в ведомстве сообщили, что резиденты Объединенных Арабских Эмиратов, находившиеся за пределами страны более 180 дней, смогут реактивировать свои визы.

Резиденты смогут въехать в ОАЭ по ранее действовавшим резидентским визам при получении одобрения ведомства. Для этого достаточно оформить соответствующую заявку.

Каждый, кто желает вернуться в Эмираты, должен будет предоставить копии удостоверения личности Emirates ID и паспорта, а также указать причину задержки с въездом в страну в течение прошедшего периода.