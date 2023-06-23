В неуплате 1,2 миллиона рублей налогов подозревают поставщика кассового оборудования

За уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 1,2 миллиона рублей возбуждено уголовное дело в отношении руководства одной из витебских кампаний.

Фирма занимается реализацией и обслуживанием кассового оборудования. По версии КГК, должностные лица компании организовали в 2017 году государственную регистрацию еще одного субъекта хозяйствования с аналогичным видом деятельности и применяющим упрощенную систему налогообложения.

Впоследствии получаемая от реализации и обслуживания кассового оборудования выручка искусственно разделялась между двумя обществами, тем самым создавая видимость законности применения упрощенной системы налогообложения.

Кроме того, для занижения полученной выручки руководители компании организовали приобретение этими субъектами хозяйствования 9 объектов недвижимости в Минске и Витебске, а затем – реализацию их по заниженной стоимости аффилированным лицам (родственникам и знакомым).

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 243 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба КГК.

В неуплате 1,2 миллиона рублей налогов подозревают руководство витебской кампании, обсуживающей кассовые аппараты. Фото КГК

Руководство компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1 200 000 рублей.