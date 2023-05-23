В НАН Беларуси опровергли информацию о землетрясении под Лидой

В Национальной академии наук Беларуси 23 мая опровергли информацию Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра о землетрясении в Гродненской области.

Заведующая отделом обработки и анализа данных мониторинга Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси Татьяна Аронова заявила, что за последнее время землетрясений белорусские сейсмологи не зафиксировали, передает БелТА.

«Единственная страна, которая зафиксировала это явление, — Германия, служба «Геофон». Ни одна другая страна об этом ничего не сказала, и белорусские сейсмические станции не зарегистрировали это событие», — заявила Аронова.

По её словам, информация, размещённая на сайте ЕССЦ «либо ошибочная, либо размещена специально, чтобы ввести в заблуждение общественность».

Напомним, что именно в Гродненской области расположена Белорусская АЭС.