В Национальном аэропорту «Минск» рассказали, когда можно будет проносить жидкость на борт самолета

В Национальном аэропорту Минск есть своего рода музей того, что пытались в разные годы пронести на борт самолета. Игрушечные пистолеты, кстати, запрещены. Опасность они, может, и не представляют (даже если водяные), но при определенных условиях паники могут добавить.

«Ничто, что может создать опасность для жизни пассажиров, не должно попасть на воздушное судно. Это и простая, и сложная задача», — сообщил БТ начальник службы авиационной безопасности Национального аэропорта Минск Владимир Драников.

И поясняет, что все запреты для пассажиров на пронос предметов на борт воздушного судна взялись на пустом месте.

«Досмотр обуви появился после того, как в 2004 году один из террористов при вылете из Лондона в Нью-Йорк попытался заложить взрывчатку в подошву кроссовка. После этого появилось требования по проверке обуви, — привел пример Владимир Драников. — Запрет на пронос на борт воздушного судна жидкости в емкостях объемом свыше 100 мл появился после того, как в 2007 году, если не ошибаюсь, была изобретена жидкая взрывчатка».

Впрочем, уже сейчас появляется новейшее оборудование, и по мере оснащения аэропортов запрет на пронос жидкости будет снят, сказал начальник службы авиационной безопасности. По его словам, все зависит от того, как быстро аэропорты оснастят.

«Проверка занимает 4 секунды — это быстро и эффективно. В ряде случаев мы обязаны разрешить пронос жидкости на борт воздушного судна. Это может быть детское питание для ребенка, это может быть лекарство для пациента, это может быть небольшая емкость с водой для пожилого человека, которому нужно запить лекарство. Но прежде чем мы разрешим в этих исключительных случаях пронести жидкость, мы обязаны с помощью устройства проверить ее на безопасность», — резюмировал Владимир Драников.