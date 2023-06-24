В Москве отменены выпускные вечера

Проведение выпускных в школах Москвы, а также общегородского выпускного в Парке им. Горького отложено на неделю, сообщили в столичном в департаменте образования и науки. Предполагается, что мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля.

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю»,— сказали «Интерфаксу» в департаменте.

Режим контртеррористической операции введен в Москве, Московской и Воронежской областях.

Все массовые мероприятия, запланированные на выходные, отменены также в Тульской, Тверской, Орловской и других областях.