В Москве отключили сигналы спутниковой навигации, введен план «Тайфун»

В столице России Москве полиция ввела план «Тайфун» в связи с атакой беспилотников.

Его вводят, когда помощь полицейских необходима экстренным службам при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного («Тайфун-1») и природного («Тайфун-2») характера.

План предполагает сбор личного состава.

Также из-за атаки беспилотника в Москве были отключены сигналы спутниковой навигации. Таксисты и водители жалуются на неисправность GPS.

Утром 30 мая стало известно об атаке украинских беспилотников на Москву. По последним данным, известно о трех поврежденных домах в столице. Кроме того, были уничтожены беспилотники над Рублевкой и Новой Ригой (это, как известно, элитные районы российской столицы).

По информации, предоставленной медицинскими службами города, никто из жителей домов, пострадавших от беспилотников, не получил серьезных травм.

На месте продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.