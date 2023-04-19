В Молодечно женщины принесли в банк сувенирные купюры

В одном из банков Молодечно сработала тревожная кнопка: кассир выявила факт сбыта «липовой» купюры номиналом 200 евро.

Прибывшие на место сотрудники ОБЭП установили, что 47-летняя горожанка предъявила для обмена банкноту, на которой было указано «souvenir production» и «не является платежным средством». Женщина пояснила, что деньги утром нашла случайно на автобусной остановке, подробно купюру не рассматривала, поэтому и надписи сувенирной продукции не увидела.

Такие же «деньги», а именно две купюры номиналом по 200 евро каждая, попыталась сдать в обменный пункт ещё одна горожанка 50-ти лет. Правда, в этом случае безработная женщина достоверно знала, что банкноты, найденные её сожителем в мусорке, являются сувенирными. Действия фигурантки следователями были квалифицированы по статье 209 «Мошенничество» УК Республики Беларусь.

«Правоохранители обращают внимание граждан, что отличить сувенирную банкноту от настоящей несложно: она меньше по размеру, отпечатана на обычной бумаге, отсутствуют элементы защиты, а самое главное – на ней имеется надпись «не является платежным средством», — сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома. — Часто жертвами в подобных ситуациях становятся пожилые граждане и люди со слабым зрением, которые по объективным причинам могут не заметить мелкие предупреждающие знаки.

Милиция предупреждает: сделки с иностранной валютой совершайте только в банковских учреждениях. Ни в коем случае не разменивайте купюры незнакомцам и не покупайте с рук!»