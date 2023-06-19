В Молдове пророссийскую партию «Шор» объявили вне закона

В Молдове партию «Шор» объявили вне закона. Как пишет Point.md, решение было вынесено судьями Конституционного суда 19 июня, после того как они были уведомлены правительством Молдовы о проверке конституционности политического формирования.

Председатель Конституционного суда Николае Рошка заявил, что с момента вынесения этого решения партия «Шор» считается расформированной. «Ни один из документов этой партии, принятых после вынесения решения, не имеет юридической силы. Министерство юстиции должно сформировать комиссию по ликвидации партии «Шор» для исключения ее из государственного реестра юридических лиц», — цитируют Рошку молдавские СМИ.

Депутаты от партии «Шор» после ликвидации формирования продолжат осуществлять свои мандаты как независимые депутаты, без права присоединения к другим парламентским фракциям.

При этом представители партии «Шор» заявили, что теперь «будут открывать по 2 партии в день».

Напомним, что бывший министр юстиции страны Сергей Литвиненко заявил осенью 2022 года, что санкции США, а также материалы, попавшие в публичное пространство, доказывают, что партия «Шор» продвигает интересы иностранного государства, то есть действует против суверенитета и независимости Республики Молдова». Ранее СМИ неоднократно называли «Шор» пророссийской.

Отметим, что лидером партии считается Илан Шор, который был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о «краже миллиарда долларов» из банковской системы Молдовы. Приговор был обжалован, и пока дело рассматривается в апелляционной инстанции, Илан Шор уехал за границу. Глава партии женат на российской певице Жасмин.