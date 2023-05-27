В Могилеве обанкротился крупный завод

Экономический суд Могилевской области принял решение о ликвидации ОАО «Могилевский завод Строммашина». Такая информация опубликована в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

В постановлении суда указано, что суд принял решение о признании завода банкротом и октрытии ликвидационного производства до 01 октября 2023-го. Также сообщается, что суд по вопросу завершения ликвидационного производства назначен на 15 сентября.

Кроме того, на 15 июня объявили аукцион по продаже имущества Могилевского завода «Строммашина». В числе лотов — различные станки и полуавтоматы, прессы.

Как сообщают могилевские СМИ, недвижимое имущество завода планируют продать единым лотом с условием изменения функциональных назначений зданий и сооружений. Таким образом часть территорий бывшего завода перейдут городу, а здания на ней реконструируют. Коллектив завода начнет работать в составе «БЕЛАЗ».

ОАО «Могилёвский завод Строммашина» считался одним из крупных машиностроительных предприятий Беларуси и даже одним из ведущих предприятий в своей отрасли.

Специализировался на производстве оборудования и машин для индустрии стройматериалов, железобетонных шпал и брусьев стрелочных переводов. Кроме того, совместно с Ржевским краностроительным заводом выпускал строительные башенные краны и горные машины, а также товары народного потребления. Выпускаемое оборудование поставлялось во все страны СНГ.