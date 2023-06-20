В Минздраве рассказали, как лечат педофилов

Минздравом Беларуси разработан клинический протокол, содержащий методику лечения лиц, страдающих педофилией. На сайте министерства опубликован официальный комментарий к нему.

«Вопросы помощи лицам, столкнувшихся с педофилией значимы во всем мире, — говорится в комментарии Минздрава. — Педофилия – это расстройство, характеризующееся стойким сексуальным влечением к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим) обычно препубертатного или раннего пубертатного возраста (возраста полового созревания), которое приводит к дистрессу или негативным последствиям, выражением которого являются сексуальные мысли, фантазии, побуждения или действия.

Основная часть педофилов реализует сексуальные потребности лишь в соответствующих сексуальных фантазиях, мастурбаторных фантазиях, несексуальном общении с детьми, общении в Интернете, просмотре визуальной продукции соответствующего содержания. Педофилия чаще встречается и проявляется у мужчин. Исследователи полагают, что имеющиеся оценки плохо отражают истинное количество женщин-педофилов.

В настоящее время Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №108 от 08.11.2022 г. разработан и утвержден клинический протокол «Оказание медицинской помощи пациентам с половыми (сексуальными) расстройствами (дисфункциями), не обусловленными органическим расстройством или заболеванием». Минздравом Беларуси с учетом международного опыта разработан клинический протокол, содержащий, в частности, методику лечения лиц, страдающих педофилией. Он включает в себя и медикаментозные, и психотерапевтические методы лечения с целью контроля аномальных фантазий и влечения для снижения риска совершения сексуального преступления.

Наиболее эффективным методом коррекции аномальным форм сексуального влечения, в частности, педофилии, в настоящее время является антиандрогенная терапия, которая позволяет снизить рецидивирование сексуальной преступности за счет снижения уровня тестостерона, что в совокупности снижает и уровень криминальной агрессии. Антиандрогены одобрены для лечения сексуальных преступников более чем в 20 странах, в частности, в США (используется в ряде штатов с 1996 г.), Канаде, странах Евросоюза, ряде стран Ближнего Востока. Помимо этого, антиандрогены применяются в других направлениях современной медицины: в онкологии при лечении рака предстательной железы, в эндокринологии – для коррекции патологических форм преждевременного полового созревания.

Важно отметить, что, в отличие от хирургической кастрации, вызывающей необратимые изменения, и критикуемой рядом международных правозащитных организаций, антиандрогенная терапия является современным и эффективным методом, позволяющим контролировать патологические формы сексуального влечения и поведения.

Достижение долговременных результатов в коррекции аномального сексуального поведения требует комплексного подхода с применением современных психотерапевтических и психологических технологий».