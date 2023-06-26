В Минском районе в бассейне погибла полуторогодовалая девочка

Об этом сообщает Следственный комитет:

«По предварительной информации, днем 25 июня в частном домовладении многодетная семья занималась стройкой, когда ребёнок пропал из поля зрения родителей. Заметив отсутствие девочки, родители стали искать её, и обнаружили тело в каркасном бассейне без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

Указанный бассейн был оборудован лестницей, по которой смог забраться ребёнок.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, взят забор воды.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Минским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки».