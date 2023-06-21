В Минской области — мобилизационные учения

Они будут проводиться до 30 июня.

«Данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь, — информирует Министерство обороны. — Их основная цель – оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению.

В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов».