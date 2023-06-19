В Минске задержали педофила

8-летняя девочка рассказала маме, что с ней произошло.

«Оперативники в сфере нравов Первомайского РУВД задержали 41-летнего минчанина, — сообщает минская милиция. — Установлено, что он по месту жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 8-летней родственницы.

Девочка живет с матерью и периодически приезжала к фигуранту в гости. В одно из таких посещений минчанин, используя угрозы и давление на школьницу, сфотографировал ее обнаженной и совершил насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая рассказала о случившемся маме, которая обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Родители, обращайте внимание на поведение и психологическое состояние своих детей, — говорит заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Минска Дмитрий Усаров. — При подозрении на совершение преступления в отношении ребенка немедленно сообщите об этом в милицию. Так вы поможете спасти от насилия не только своего, но и других детей».