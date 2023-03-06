В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения

Нападавшего обезвредили.

Вот что сообщает МВД: «Сегодня вечером во Фрунзенское РУВД столицы от минчанки подступило сообщение о вызове милиции. На место незамедлительно выбыл наряд патрульно-постовой службы.

Во время разбирательства бывший муж заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи. Защищаясь, правоохранитель применил табельное оружие на поражение. Нападавший обезврежен.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

На место случившегося прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков».