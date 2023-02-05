В Минске построят новую поликлинику для онкобольных

Этот вопрос обсуждали в Минздраве.

Уже ведутся предпроектные работы.

«Для улучшения условий и доступности пациентам услуг идет речь о строительстве нового здания, — цитирует слова главврача минского онкодиспансера Виктора Кондратовича. — Поликлиника, которая сейчас есть у онкодиспансера, построена в 1977 году. Вначале ее хотели реконструировать — надстроить этаж и сделать пристройку.

Но, по оценкам специалистов, существующий фундамент и опорные конструкции не выдержат модернизации. В настоящее время ведутся предпроектные работы».