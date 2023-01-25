В течение года в Беларуси планируется открыть восемь заправочных комплексов для супербыстрой зарядки электрокаров под брендом MALANKA: две в Гродно и по три — в столице и Минской области.

Супербыстрая технология позволяет зарядить авто за считанные минуты с расчетом на 300 км пути.

Софт по управлению зарядной инфраструктурой создан «Белоруснефтью», а программным обеспечением по управлению динамическим распределением мощности занимались в «Белкоммунмаше», сообщает агентство «Минск-Новости».

С учетом расширения сети заправочных комплексов к концу года владельцы электрокаров смогут выбрать ближайшую из 689 станций. А к 2030 г. в Беларуси будут работать 86 супербыстрых зарядных комплексов, 26 из них — в Минске.