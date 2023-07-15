В Минске пьяный водитель сбил мужчину, стоявшего на остановке общественного транспорта

ЧП произошло в 8 утра. То есть водитель «гулял» с ночи.

В Минске пьяный водитель не справился с управлением и наехал на остановке общественного транспорта на мужчину, сообщила столичная Госавтоинспекция в официальном Telegram-канале.

Авария произошла почти в восемь утра в субботу, 15 июля. 21-летний молодой человек ехал по улице Орловской на каршеринговом автомобиле марки GEELY. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 48-летнего пешехода, который ожидал общественный транспорт на остановке.

Виновник ДТП оказался сильно пьян – освидетельствование показало 2,36 промилле алкоголя в его организме. Такой показатель считается тяжелым алкогольным опьянением.