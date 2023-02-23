В Минске открыли мемориальную доску народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу

Доску памяти разместили на доме, в котором жил народный артист, по ул. Захарова, 50В.

«Открытие мемориальной доски в день рождения маэстро, безусловно, знаковое событие, — цитирует belta.by слова заместителя министра культуры Сергея Саракача. — Это свидетельствует о неугасаемой памяти и большом уважении уникальной личности — Михаила Яковлевича Финберга. За свою жизнь он внес неоценимый вклад в развитие музыки Беларуси. Также он с 1987 года до последних лет своей жизни являлся бессменным директором — художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси. Под его руководством оркестр стал настоящим пропагандистом белорусской музыки. К слову, оркестр и сегодня бережно хранит те традиции, которые заложил в него народный артист”.