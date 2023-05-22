В Минске начинают судить Эдуарда Бабрико

Как известно, поход в политику бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико закончился арестом не только его самого, но и его сына Эдуарда. И если Виктор Бабарико еще в июле 2021 года был осужден на 14 лет лишения свободы, то Эдуарда начинают судить только сейчас.

Рассматривает дело Минский областной суд.

Эдуард Бабарико находится под стражей с лета 2020 года, то есть почти три года под следствием. В итоге обвинение было предъявлено по четырем статьям Уголовного кодекса: уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (статья 243), в «отмывании» денег, полученных преступным путем (статья 235) и двум статьям экстремистской направленности — оказание пособничества в организации массовых беспорядков ( статья 293) и оказание пособничества в разжигании социальной и иной вражды (статья 130). По последней предусмотрено наибольшее наказание – от пяти до двенадцати лет.