В Минске начался сезон иксодовых клещей

«Сезон активности иксодовых клещей начался 20 марта, что соответствует многолетним данным, — говорят в Минском городском центре эпидемиологии и гигиены. — За 1 квартал 2023 года за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратилось 23 человека, из них 2 указали, что присасывание клеща произошло на территории города. Чаще нападение клещей происходило в лесу, сельской местности и на загородных дачных участках.

Справочно: Иксодовые клещи начинают проявлять активность при температуре окружающей среды выше 5 0С, с повышением температуры воздуха их активность нарастает. Пик активности клещей ожидается в мае месяце. Наиболее распространены иксодовые клещи в листопадных или смешанных лесах, лесопарковых зонах, на приусадебных участках и сельской местности.

Среди «клещевых инфекций» на нашей территории наиболее часто регистрируется болезнь Лайма и реже клещевой энцефалит.

Болезнь Лайма – это бактериальная инфекция, характеризующаяся разнообразием клинических проявлений с поражением кожи, нервной и сердечнососудистой систем, опорно-двигательного аппарата, склонная к хроническому и рецидивирующему течению. Наиболее характерным для данного заболевания является мигрирующая эритема в виде красного пятна на коже. Для профилактики болезни Лайма и других бактериальных инфекций после укуса клеща назначается специфическая антибиотикопрофилактика. Для взрослых это однократный прием препарата.

Необходимо помнить, что максимальный эффект от профилактического лечения достигается при приеме препаратов в первые 72 часа после укуса клеща.

Клещевой энцефалит – это остро протекающая вирусная инфекция, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Для нашей территории характерен западноевропейский генотип возбудителя клещевого энцефалита. Заражение клещевым энцефалитом возможно не только через укус инфицированного клеща, но и при употреблении сырого молока больных коз. Профилактической мерой клещевого энцефалита после укуса клеща будет наблюдение в течение месяца за своим самочувствием. Профилактическая вакцинация против клещевого энцефалита показана при проведении работ в природных очагах – Беловежская пуща и Березенский биосферный заповедник.

При появлении признаков заболеваний необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Основной мерой по предупреждению присасывания клещей является индивидуальная защита. В качестве мер личной профилактики рекомендуются: соответствующая экипировка при посещении «зеленой зоны», предотвращающая заползание клеща; использование специальных средств для отпугивания и/или уничтожения клещей (репеллентные или акарицидно-репеллентные средства); проведение само- и взаимоосмотров, предупреждающих присасывание клеща.

Клещ, прежде чем впиться, некоторое время ползает по коже. Укус клеща безболезненный. Излюбленными местам присасывания клещей являются естественные складки кожи (подмышки, живот), граница волосистой части головы, за ушами, на шее.

По возвращении из леса, парка необходимо внимательно осмотреть одежду и кожные покровы, домашних питомцев, букеты из лесных и полевых цветов и другие вещи, привезенные из леса.

Удаление клеща проводят в учреждении здравоохранения или самостоятельно при невозможности оперативного обращения в медучреждение. Удаление клеща проводят с помощью петли из нити, обычного тонкого пинцета, захватив ротовой аппарат за хоботок как можно ближе к коже, но не за брюшко, или специальными устройствами для извлечения клеща. После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком.

Исследование удаленного клеща не является обязательным, и показано только в случаях наличия противопоказаний для назначения профилактического лечения лицам, пострадавшим от укуса клеща. В остальных случаях исследование клеща проводится на платной основе».