В Минске на Крещение сделают купели с обогревом

По данным ОСВОДа, окунуться в прорубь на Крещение планируют 102 тысячи граждан.

Купели с подогревом будут расположены в Минске в Дроздах и на пляже №8 в агрогородке Ждановичи.

«Они для тех, кто не привык окунаться в холодную воду, но хочет приобщиться к этому обряду», — рассказал председатель Минской городской организация ОСВОД Дмитрий Стаселько.

ОСВОД напоминает: заходить в воду на Крещение можно только с специально оборудованных местах, где дежурят сотрудники МЧС, работники скорой и сотрудники милиции. Кроме того, там будут установлены палатки для переодевания, а также будут продавать еду и горячие напитки.