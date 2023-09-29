В Минске на электросамокате: 12-летний ребенок сбит водителем BMW

В Минске произошел инцидент, когда 12-летний ребенок находился на электросамокате и столкнулся с автомобилем. Согласно информации, полученной от УГАИ УВД Минского облисполкома, случай произошел 29 сентября около 14:25 часов.

Инцидент случился, когда 38-летний водитель автомобиля BMW, совершая поворот направо на разрешающий сигнал светофора вблизи дома №26 на Игуменском тракте, столкнулся с 12-летним ребенком, который двигался на электросамокате. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, регулируемому светофором, на зеленый сигнал.

После столкновения, несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение для проведения обследования.

Инцидент подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и осторожности на дорогах, особенно в отношении уязвимых категорий участников движения, таких как дети, передвигающиеся на электросамокатах.