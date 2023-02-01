По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое минчан 23 и 27 лет.

Установлено, что в марте прошлого года молодые люди открыли на одной из интернет-площадок магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Прекурсоры они покупали в России, сами привозили в Беларусь, в минской квартире изготавливали «товар» и распространяли.

В момент задержания при себе у младшего было обнаружено 177 таблеток трамадола, у старшего — мефедрон. В квартире правоохранители обнаружили и изъяли прекурсоры и лабораторное оборудование.

Следователями возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.