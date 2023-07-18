В Минске бизнесмен Юрий Чиж судится с младшим сыном за фармзавод

В Минском экономическом суде 18 июля рассмотрели иск Юрия Чижа к его сыну Владимиру о признании права собственности на долю в уставном фонде ООО «ТрайплФарм» в размере 90%.

Как сообщает Officelife.media, Юрий Чиж просил суд признать за ним права собственности на две компании, зарегистрированные на Кипре в 2008 году, — Welgro Services Limited и Profax Investment Limited. Этим двум компаниям, которыми владеют его сыновья, принадлежат те самые 90% доли в уставном фонде «ТрайплФарм».

Исковые требования Юрия Чижа затрагивали интересы и двух других его детей — Татьяны и Сергея, а также бывшего партнера по бизнесу Владимира Япринцева — ему принадлежит 10% акций ООО «ТрайплФарм». Они участвовали в процессе как третьи лица, но не заявляли самостоятельных требований.

В суде представитель ответчика Владимира Чижа попросила сделать заседание закрытым, сославшись на коммерческую тайну, содержащуюся в документах о хозяйственной деятельности компании «ТрайплФарм», и репутационные риски для нее, а также на то, что в процессе неизбежно будут затронуты вопросы частной жизни семьи Чижей. Ходатайство поддержали представители белорусской и кипрских компаний, против выступила только представитель Юрия Чижа.

В итоге суд рассмотрел иск в закрытом режиме. По итогам заседания было принято решение Юрию Чижу в иске отказать.

Решение не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.