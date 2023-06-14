В Минск приехал новый посол Мексики

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Мексиканских Соединенных Штатов в Республике Беларусь Эдуардо Вильегаса Мехиаса.

«В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-мексиканского диалога по широкому спектру вопросов, включая политическое и межпарламентское сотрудничество, подтвердили взаимную заинтересованность в актуализации двусторонней повестки и ее наполнении качественно новым содержанием, — сообщает МИД. — Отмечена необходимость последовательного развития договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Особое внимание уделено вопросам продвижения торгово-экономического взаимодействия с акцентом на такие сферы, как сельское хозяйство, промышленность, информационные технологии, здравоохранение».

«Народная Воля» поинтересовалась биографией мексиканского дипломата.

«Я родился в городе Орисаба, штата Веракрус 5 апреля 1978 года и переехал жить в Мехико в 1996 году, чтобы получить профессиональное образование, — рассказывал о себе дипломат. — Я изучал философию в Национальном Автономном Университете Мексики (УНАМ) и специализировался в те времена на античной философии, в основном на философе Аристотеле. Там я закончил изучать английский язык. Я четыре года изучал немецкий язык, два с половиной года — древнегреческий, два с половиной года — латынь. Мне всегда нравились иностранные языки. Когда я заканчивал бакалавриат, я изучал преподавание испанского языка для иностранцев, где у меня была возможность общаться с людьми из разных уголков мира. После этого в течение трех лет я работал в канцелярии главы правительства и был его непосредственным сотрудником. Я приходил к шести пятнадцати утра в офис главы, присутствовал, когда он давал пресс-конференции, и большую часть дня сопровождал его, узнавая, чем занимается руководитель города.

Главой правительства города Мехико в то время и был Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который сегодня является президентом Мексики. Я получил степень магистра, также прошел обучение в докторантуре, но еще не защитил докторскую диссертацию по философии, специализировался на политической философии. Изучал итальянский и французский языки. Возвращение к политической жизни по приглашению президента в управление, которое называлось Координация исторической и культурной памяти Мексики при президенте Республики, задачей которого было координировать усилия различных подразделений с гражданским обществом по двум вопросам: что означает историческое положение Мексики, проводя мероприятия, подчеркивающие культурный, исторический характер нашей страны. Но главное, чему я научился, — это вести переговоры на очень высоком уровне со многими политическими деятелями, потому что я не контролировал программы напрямую, но я делал так, чтобы все происходило. Итак, в начале 2022 года президент пригласил меня поступить на дипломатическую службу и возглавить представительство Мексики в России. Конечно, это была большая честь для меня. Это сразу же побудило меня заняться изучением того, что значит Россия, помимо тех элементов общей культуры, которые я уже знал в отношении этой страны и ее отношений с Мексикой.

Чтобы закрыть тему вопроса о моей карьере, я начал брать уроки русского языка, который является сложным языком, и, конечно же, изучать историю мифической Руси, которая, как мы знаем, берет свое начало в тех самых регионах, которые сейчас находятся в военном конфликте. Для меня было принципиально понять, что происходит в Российской Федерации в настоящее время. Кстати, когда наш президент уже назначил меня Послом в России, началась специальная военная операция, и тогда мне стало еще интереснее быть частью нынешнего исторического момента…»

Эдуардо Вильегас Мехиас имеет степень кандидата философских наук и обладает обширным опытом работы в академической и в политической сферах. В 2018-2022-е годы он был Координатором Офиса Исторической и Культурной Памяти Мексики. Работал в качестве независимого издателя, а также занимался преподавательской деятельностью в Национальном Автономном Университете Мексики и в других учебных заведениях. Он также увлекается велосипедным спортом, фотографией и программированием.

Пару месяцев назад Эдуардо Вильегас Мехиас встречался с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым. Сообщалось, что «стороны обсудили двусторонние отношения, укрепление экономического сотрудничества, диалог между законодательными органами, развитие культурных и образовательных обменов».