В Минск едет супруга президента Зимбабве. О чем Лукашенко говорил с Шейманом?

Должность у Виктора Шеймана – специальный посланник главы государства.

Он курирует развитие сотрудничества со странами Африканского континента.

Лукашенко обращался к Шейману на «ты».

«Генералов бывших не бывает, и высших должностных лиц тоже. Африка остается за тобой как специального посланника президента, — приводит belta.by слова А.Лукашенко. — Мне хотелось бы знать… После визита в Зимбабве, в Эмираты, после переговоров с россиянами, мы договаривались с китайцами о некоторых совместных проектах в Африке. И в том числе в Зимбабве. Как продвигаются эти вопросы? Мы ведь обещали помочь им в здравоохранении — систему отладить. Материнскую, детскую смертностью. Здесь мы им должны очень серьезно помочь. С детским питанием. В ближайшее время приезжают их люди. В том числе супруга президента. У нас будут работать, вести переговоры…

Обсуждали и то, как развивается сотрудничество с другими странами Африканского континента: «Многие после этого визита заинтересованы в нашей работе. Словом, вот этот комплекс, и в том числе недостатки какие есть? Я смотрю в СМИ кто-то вбрасывает или действительно у нас есть проблемы с поставками нашей техники на африканский рынок. Чтобы у нас там порядок был, железный порядок. Чтобы африканцы понимали, что мы люди добросовестные и ответственные. Чтобы мы там излишне ничего не требовали».