В МИДе рассказали, почему Польша «минирует всю Европу»

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий по итогам встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил, что американская сторона пообещала разместить на польской территории несколько тысяч солдат в дополнение к тем, которые уже находятся в Польше.

Это еще больше усилит напряженность на белорусско-польской границе?

Такой вопрос задали журналисты агентства «РИА новости».

«Да мы публично и на всех уровнях говорим о том, что самым серьезным образом опасаемся агрессивных действий польского руководства, — ответил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию. Это ведь очевидные и всем известные факты.

При этом действия текущего правительства порой фанатичны, не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы. Достаточно взять хотя бы закрытие пунктов пропуска на границе в ущерб собственному населению и бизнесу.

Скажу больше. Недавно Совет Министров Польши принял решение о невыполнении в отношении нашей страны положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Очевидно желание еще больше скрыть от своего ближайшего соседа информацию о своих вооруженных силах.

Напомню: этот документ оценен Генассамблеей ООН как «краеугольный камень европейской безопасности». Он, хотя и устарел, но все же мало-мальски определял военный баланс.

И вот польское правительство совершенно осознанно разрушает последние юридические опоры европейской системы безопасности. Минирует всю Европу.

Беларусь не заинтересована в эскалации.

Большинство стран Европы не заинтересованы в эскалации и говорят, что пытаются хоть как-то сохранить хрупкий баланс в регионе. Было очень много шума и критики, когда Россия по совершенно логичным причинам приостановила действие ДОВСЕ. Вот сейчас посмотрим, насколько шумно отреагируют европейские столицы на однозначно деструктивный шаг польского правительства. Соответствующую информацию мы до них доведем. Будет также интересно выслушать точку зрения НАТО о том, как такая позиция соотносится с постоянно декларируемой Альянсом приверженностью контролю над вооружениями и транспарентности в военной сфере.

Очевидно, что Польше необходимо пересмотреть свое решение и вернуться к полноценному и добросовестному выполнению ДОВСЕ. Мы же всегда готовы к конструктивному и взаимоуважительному диалогу».