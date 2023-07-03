В Мексике состоялся древнейший ритуал: мэр города женился на крокодиле Алисии

Вчера, 2 июля, западные СМИ сообщили о том, что в Мексике в штате Оахака мэр одного из городов совершил древнейший ритуал, чтобы граждане города жили в достатке и процветании.

7-летней Алисии перед свадебным ритуалом специально завязали пасть, чтобы не пострадал не только мэр, но и все те, кто пришел на свадьбу, информирует France24.

Брак без любви невозможен, заявил мэр. При этом свою невесту, а теперь и жену он называет не иначе как «принцесса».

Этот древнейший ритуал уходит корнями во времена до вторжения испанцев. Главная цель ритуала — просить природу о процветании и изобилии. Мексиканцы уверены, что крокодил — божество, которое представляет природу.

Перед свадебной церемонией крокодила одели в зеленую юбку и водили от дома к дому. Затем рептилию привезли в местную ратушу, где и состоялась церемония бракосочетания. Как обычно, любая церемония бракосочетания закончилась традиционным поцелуем. Мэр Виктор Уго Соса заявил, что таким образом объединились две культуры.