В марте ожидаются три сильные магнитные бури

Магнитные бури на Земле не редкость. Особенно сейчас, когда Солнце идет к своему максимальному уровню активности.

5 марта прогнозируется магнитная буря средней силы, которая перерастет в сильную на следующий день, 6 марта, а затем снова вернется к средним показателям 7 марта.

Следующий всплеск следует ожидать 15 числа – магнитная буря средней силы.

19 марта – сильная магнитная буря. Два следующих дня бури средней мощности.

Третья сильная буря накроет планету 26 и 27 марта.

Как пережить магнитную бурю без риска для здоровья?

Вот общие и универсальные рекомендации, которые подойдут практически всем.

Уменьшить физические нагрузки в этот период, чередовать периоды работы с отдыхом, спать не меньше 8 часов в сутки.

Активизировать кровообращение – сделать легкую утреннюю зарядку, принять контрастный душ, растереться жесткой щеткой.

Насытить кровь кислородом – гулять на свежем воздухе, обязательно проветривать помещение, освоить приемы дыхательной гимнастики.

Убрать из рациона жирные и жареные блюда, добавить больше свежих фруктов и овощей.

Пить больше воды.

Сделать легких массаж шейно-воротниковой зоны или всего тела, чтобы улучшить кровообращение.

Для пациентов с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит убедиться, что под рукой есть лекарства, которые принимаются постоянно или при обострениях. Положите их в сумочку, убедитесь, что есть запас в домашней аптечке.

Для тех, кто тяжело переносит магнитные бури и резкие перемены погоды, стоит проконсультироваться с врачом – это может признаком развивающегося заболевания. Для пациентов с хроническими заболеваниями, возможно, спросить у лечащего врача о целесообразности увеличения дозировки принимаемых лекарств или назначения дополнительных препаратов, пишет.9111.ru.

И еще – не переживайте – зачастую изменение самочувствия из-за магнитных бурь носит психосоматическую причину. Мы сами настраиваем себя, что станет хуже и есть опасность. На пользу такой настрой не пойдет даже здоровому человеку!