В марте на один выходной будет больше

В Министерстве труда рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в марте.

В Беларуси 8 марта празднуют День женщин. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным. Поэтому в соответствии с производственным календарем у белорусов в марте 2023 года при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней и 1 предпраздничный – 7 марта, при пятидневной 21 рабочий и 1 предпраздничный.

Министерство труда и соцзащиты информирует: «Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 175 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 173 часа».