В магазинах Duty Free будут продавать мебель?

Евразийская экономическая комиссия собирается снять запрет на беспошлинную торговлю громоздкими и тяжеловесными товарами. Как сообщается, это предложение лоббируют белорусские бизнесмены.

До сих пор в Евразийском союзе было запрещено помещение под таможенную процедуру беспошлинной торговли товаров весом более 20 кг и суммой размеров по длине, ширине и высоте более 200 см.

Однако белорусские представители в ЕЭК предложили это ограничение снять, мотивируя сложной экономической ситуацией и необходимостью увеличения продаж. Предварительно Консультативный комитет Комиссии по таможенному регулированию с этим согласился.

Если запрет отменят, в магазинах Duty Free теоретически можно будет продавать различную бытовую технику, мебель и другие товары, сообщает Officelife.