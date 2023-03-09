В Латвии идут учения НАТО

По 15 марта в государствах-членах НАТО пройдут учения НАТО по регулированию кризисных ситуаций «CMX23».

Цель — проверить процедуры консультаций и принятия решений государствами-членами альянса на стратегическом военно-политическом уровне.

Как сообщает Минобороны Латвии, «в ходе учений, имитирующих сложный гражданско-военный сценарий, будет проверена способность НАТО всесторонне реагировать на современные вызовы безопасности.

В учениях НАТО по кризисному регулированию, которые проводятся в этом году уже 23-й год, примут участие гражданский и военный персонал государств-членов НАТО, Финляндии и Швеции, а также структурные подразделения штаба НАТО. Как и прежде, учения «CMX23» не предусматривают развертывание вооруженных сил государств-членов».

Хотя Финляндия и Швеция ранее участвовали в учениях НАТО по кризисному регулированию «CMX23» в качестве стран-партнеров, в этом году они впервые примут участие в учениях в статусе приглашенных стран НАТО.