Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности страны.

Преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны.

Следствием установлено, что в группу заговорщиков входило более 100 человек из различных слоев общества и разных регионов страны, между которыми были четко распределены роли с конкретными заданиями. 30 из них задержаны 5 июня и уже дали признательные показания.

Уточняется, что на основе полученной информации и собранных аудио- и видеоматериалов возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен комплекс специальных следственных действий, санкционированных судом.

«Эта преступная группа на протяжении года целенаправленно привлекала в свои ряды сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан по всей стране, — цитируют кыргызские сми сообщение ГКБ. — Организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии «Элдик Кенеш» Н.Р.С. Под ее руководством регулярно проводили встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти.

Есть информация, что в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников денег для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию».

В ГКНБ доставлено более 30 участников группы.

«Задержаны Н.Р.С. и ее основные сподвижники Н.Р.С., И.Г.С., М.А.Ж. и Д.Т.А., которые дали признательные показания. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ».